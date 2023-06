GdS – Inter, altro sgarbo al Milan? Contatto con lo svincolato Romero: Ausilio vede l’agente

"Dopo aver messo le mani sullo svincolato Marcus Thuram (gli avvocati stanno stilando i contratti, da lunedì in poi ogni momento è buono per visite mediche e firme) e senza aver abbandonato l'idea di trattenere Romelu Lukaku, l'Inter non ha intenzione di fermarsi sul mercato e ha chiesto informazioni su un altro parametro zero, l'attaccante ex Lazio Romero", spiega La Gazzetta dello Sport.