SM – Confermato tentativo Milan ma Lukaku vuole solo l’Inter. Frattesi e Brozovic…

Doppio colpo in arrivo per l'Inter che nei prossimi giorni definirà gli acquisti di Marcus Thuram e Cesar Azpilicueta a parametro zero. Per l'esterno ex Gladbach c'è stato un vero e proprio blitz: secondo Sport Mediaset, Thuram ha detto sì alla proposta da 6 mln netti per 5 anni, offerta economicamente più alta rispetto a quella del Milan, fermatosi a 5. Per Azpilicueta c'è invece da attendere che il difensore spagnolo ma nato in Francia si svincoli dal Chelsea. Il club inglese non farà muro e l'Inter ha già l'intesa con il giocatore che, numericamente, prenderà il posto di Skriniar.