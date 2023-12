Sala: “San Siro? Partita sul vincolo non è chiusa. Aspetto risposte da Inter e Milan”

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando la decisione del Tar della Lombardia che non ha accolto la richiesta di sospensiva del Comune sul vincolo

Quella sul vincolo allo stadio San Siro "penso che non sia una partita chiusa, nessuno dei protagonisti ha trovato la soluzione giusta e quindi nessuno si deve responsabilizzare, tanto meno io". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , commentando la decisione del Tar della Lombardia che non ha accolto la richiesta di sospensiva del Comune sul vincolo posto dalla sovrintendenza sul Meazza.

L'udienza di merito si terrà a marzo quindi la vicenda è ancora aperta. In merito ad un incontro con i club Inter e Milan Sala ha invece spiegato che al momento non c'è stato. "Non le ho incontrate ma se loro hanno bisogno siamo qui - ha concluso -. Abbiamo un procedimento aperto e stiamo aspettando risposte da loro".