Beppe Sala torna sul tema stadio di Milano. Interpellato da Mi-Tomorrow, il sindaco del capoluogo lombardo ha risposto così alle ultime parole di Ignazio La Russa: "Non l’ho sentito, non mi pare il caso di continuare in questa polemica. Il peso sulle spalle di questa faccenda dello stadio me lo sono preso io dall’inizio ed è così ancora oggi, è sempre sulle mie spalle. Quindi ho meno voglia del passato di stare zitto quando sento delle cose che non vanno bene.