Salernitana-Inter, probabile formazione: Klaassen in vantaggio su Mkhitaryan. In attacco…

Le possibili scelte di formazione di Simone Inzaghi in vista della trasferta di Salerno

Dimenticare la sconfitta col Sassuolo. L'Inter riparte da Salerno dopo lo stop di San Siro per riprendere la corsa verso la seconda stella. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Davide Frattesi e Cuadrado . Per il centrocampista un lieve risentimento ai flessori della coscia destra, mentre l'esterno colombiano punta il Benfica.

Contro la Salernitana probabile linea a tre con Pavard, De Vrij e Acerbi. Dumfries confermato a destra, mentre a sinistra potrebbe riposare Dimarco in favore di Carlos Augusto. Calhanoglu sarà al centro del campo, con Barella come mezz'ala. L'ultimo posto a centrocampo potrebbe essere occupato da Klaassen, in leggerissimo vantaggio su Mkhitaryan. Davanti Thuram e Sanchez a comporre il tandem d'attacco.