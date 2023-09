LIVE Primavera, Inter-Torino 4-0: tap in di Berenbruch, è festival nerazzurro

Quinta giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, ancora imbattuta e reduce dal successo ottenuto sul campo del Frosinone, ospita il Torino di Giuseppe Scurto, fermato sul pareggio per 1-1 dalla Roma nell'ultimo turno. Il tecnico nerazzurro schiera il consueto 4-3-3: in porta rientra Calligaris, in difesa conferma per Matjaz al fianco di Stante con Aidoo e Motta sulle fasce, Bovo in cabina di regia con Di Maggio e Berenbruch ai suoi lati, davanti il tridente Kamate-Spinaccè-Quieto. Calcio di inizio alle ore 15.