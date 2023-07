SM – Inter, per Inzaghi arriverà il rinnovo dopo la tournée in Giappone

Altri due anni di contratto in arrivo secondo Sport Mediaset per il tecnico nerazzurro

Simone Inzaghi attende novità dal mercato in entrata. L'allenatore dell'Inter ha chiarito ancora una volta l'obiettivo stagionale, per cui i rinforzi dovranno essere all'altezza. Sul fronte personale, come rivela Sport Mediaset in questi minuti, il tecnico vedrà puntellata presto la sua panchina.

"Inzaghi al ritorno avrà anche il rinnovo di contratto per altre due stagioni, come giusto premio per quanto fatto fino ad Istanbul nella scorsa stagione", chiariscono i colleghi. L'Inter evita quindi che il tecnico possa iniziare la stagione con un contratto in scadenza, prestando magari il fianco in momenti di difficoltà a speculazioni di qualsiasi tipo.