Uno scozzese per l’Inter? Riflettori accesi su Doig, il Verona fissa il prezzo

L'Inter continua a setacciare il mercato alla ricerca di rinforzi giovani e dai costi contenuti. L'ultimo nome finito sull'agenda della dirigenza nerazzurra è quello di Josh Doirg, esterno sinistro scozzese classe 2002 del Verona, una delle rivelazioni di questi primi mesi di campionato. Un profilo che è già finito nel mirino di diversi club italiani, come scrive il Corriere di Verona: "Lo scozzese, 20 anni compiuti a maggio, è l'uomo mercato gialloblù. Nella stagione fin qui sventurata del Verona, è stato tra i pochissimi a rappresentare una nota lieta. Due gol (con la Samp e l'Udinese) e due assist in nove partite giocate. Un buonissimo impatto in Serie A, dopo che l'Hellas l'ha ingaggiato, in estate, dall'Hibernian".

Il Verona fissa il prezzo

"In tanti hanno segnato il suo nome nella lista per la sessione invernale. [...] Il Verona ha pagato all'Hibernian 3.5 milioni per il suo cartellino. Un valore che è già raddoppiato. Il prezzo fissato per Doig va quindi dai 7 milioni in su. Il Bologna si è fatto avanti proponendo uno scambio di prestiti, con Emanuel Vignato all'Hellas, ma il Verona non ha intenzione di chiudere questo tipo di operazione. Tanto più che a Doig sono interessati diversi club: Inter, Lazio, Atalanta, Roma e Napoli. Lontano il Bologna, dunque, per il momento, mentre di ulteriori offerte concrete non ne sono pervenute. La volontà dell'Hellas è di tenere Doig, a gennaio, e lui stesso, al di là di quanto detto pochi giorni fa, sta bene a Verona, ha la «fame» per provare a spingere la squadra verso una risalita complicatissima, nella rincorsa a una salvezza che è distante. Chiaro, al tempo stesso, che il mercato potrà aprire altre vie e che, se ci fosse un grosso rialzo nella richiesta per Doig, ogni aspetto verrebbe considerato".