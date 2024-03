Eliminata dalla Champions League e fuori da tempo dalla Coppa Italia, all'Inter è rimasto un solo obiettivo: lo scudetto. I nerazzurri partono da un vantaggio considerevole, aumentato in maniera sensibile nelle ultime giornate: il +16 sul Milan secondo e il +17 sulla Juventus terza, a 10 turni dal termine del campionato, lasciano ben sperare, e il sogno della tanto agognata seconda stella non è mai stato così vicino. A questo punto l'interrogativo diventa un altro: quale sarà il cammino degli uomini di Inzaghi in queste ultime battute della stagione? In che modo si arriverà all'obiettivo?