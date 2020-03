Corriere – Le squadre hanno paura, spunta l’ipotesi pausa Serie A: ecco cosa succederebbe

In attesa della pubblicazione del nuovo decreto del Governo che potrebbe chiudere la Lombardia e 11 province, anche il mondo dello sport si chiede quale sarà il suo futuro. Secondo il Corriere della Sera ci sarebbe una nuova ipotesi:

“Il calcio ha paura. Le società si chiedono sempre più preoccupate se si riuscirà a portare in fondo la stagione. C’è chi spinge per una pausa di riflessione, magari sino al 3 aprile, giorno della scadenza del decreto, bloccando il campionato per le prossime due giornate. La conseguenza sarebbe uno slittamento della stagione e andrebbe in conflitto con l’Europeo che a sua volta comincia a essere a rischio. Sarà uno dei temi caldi della prossima assemblea dei presidenti, giovedì in via Rosellini: che fare se i contagiati dovessero aumentare e le porte chiuse rimanere tali sino alla fine del campionato con un danno di svariate centinaia di milioni di euro? E come muoversi se una squadra dovesse finire prigioniera del coronavirus?”