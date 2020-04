Skriniar, il City bussa ancora. Conte ha deciso e arriva la mossa forte dell’Inter

Non solo Lautaro, ci sono altri giocatori in casa Inter molto seguiti e corteggiati sul mercato. Tra questi c’è anche Milan Skriniar, sul difensore slovacco c’è da tempo il Manchester City che in estate potrebbe tentare l’assalto per lo slovacco. Su Skriniar, però, Conte fa parecchio affidamento e difficilmente lo lascerà partire.

Con il probabile addio a fine stagione di Godin, lo slovacco potrebbe traslocare sul centro-destra, posizione che preferisce, e l’Inter è pronta a fare di tutto per cercare di trattenerlo. Il club nerazzurro si aspetta un riscatto da Skriniar, dopo un stagione buona ma non ai livelli a cui aveva abituato. Un anno fa il rinnovo fino al 2023 con l’ingaggio aumentato fino a 3 milioni netti. Ora in casa nerazzurra si valuta anche la possibilità di un nuovo prolungamento.

Come riporta Calciomercato.com, “Skriniar rappresenta un punto fermo del presente e del futuro. La fascia che ha indossato a Udine è un segnale, dell’Inter è diventato un simbolo, dell’Inter potrebbe diventare capitano una volta che Handanovic deciderà di partire o chiudere la carriera. Solo un’offerta da capogiro, una di quelle che rompe gli equilibri. Da 70-80 milioni, per intenderci, che al momento nessun club, nemmeno il Manchester City, può presentare”.