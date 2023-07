Sky DE – Sommer all’Inter, ci siamo. Accordo verbale col Bayern: le cifre

Simone Inzaghi avrà davvero presto il suo nuovo portiere. Sì, perché Yann Sommer è sempre più vicino all'Inter, stavolta in modo molto significativo. Perché come riporta Sky Deutschland, infatti, è stato trovato l'accordo verbale tra i nerazzurri e i bavaresi per il trasferimento dello svizzero dopo colloqui positivi nelle ultime ore: il suo passaggio all'Inter avverrà per circa 5/6 milioni di euro. E così il tecnico piacentino potrà finalmente lavorare anche con il suo nuovo titolare, con l'affare che dovrebbe chiudersi la prossima settimana.