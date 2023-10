Sky – Inter a due fattori: ripresa e Thuram. Il francese cerca costanza come Inzaghi

La vittoria contro il Benfica, per come è nata, per quanto creato, per quello che si è visto a San Siro, è una grande botta di autostima per l'Inter di Inzaghi. Arrivava da un pari con la Real Sociedad, una gara ad Empoli vinta uno a zero con qualche difficoltà, la sconfitta col Sassuolo e c'era aria di preoccupazione intorno al gioco dei nerazzurri. A Salerno il 4-0 firmato da Lautaro Martinez era arrivato nel secondo tempo dopo un primo tempo bloccatissimo e aveva dato un segnale di ripresa.