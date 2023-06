Sky – Inter, è fatta per la cessione di Brozovic all’Al Nassr: ecco le cifre finali

E' ormai vicinissima la cessione di Marcelo Brozovic all'Al Nassr. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, l'affare tra l'Inter e il club arabo dovrebbe concludersi domani, lunedì 26 giugno: i due club hanno infatti trovato l'accordo sulla cifra per il suo trasferimento. "I nerazzurri, infatti, cederanno il centrocampista croato alla società saudita per una cifra intorno ai 23 milioni. Il giocatore percepirà uno stipendio di 20 milioni all'anno per un contratto presumibilmente triennale. All'Inter aveva un contratto fino al 2026 a 12 milioni lordi per stagione".