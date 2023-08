Sky – Inter ha scelto Balogun. Arsenal parte da 30 mln, volontà giocatore farà la differenza

Dopo aver chiuso la situazione portieri, l'Inter ora punta decisa sull'attaccante. Il nome in pole position è quello di Folarin Balogun dell'Arsenal che non rientra nei piani di Arteta. C'è da trovare un accordo col club inglese che ieri ha ricevuto un'offerta da circa 30 mln dal Monaco.

Secondo Sky Sport "l'Inter ha fatto la sua scelta, punta su Balogun dell'Arsenal. I nerazzurri hanno sempre pensato a questo attaccante, ma non c'è ancora un'offerta ufficiale nonostante i contatti continui con i Gunners. Si è mosso ufficialmente il Monaco per Balogun che ha offerto 30 milioni di euro. Due aspetti da considerare: l'Arsenal parte da una base di 30 milioni in su per un giocatore che non rientra nei piani e poi c'è la volontà del giocatore che sa dell'interesse dell'Inter".