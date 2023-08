RMC Sport – Taremi, l’Inter offrirà 23 milioni. C’è il Milan. Il Porto vuole…

Derby di mercato in vista per l'attaccante iraniano: i nerazzurri provano a sfidare i rossoneri e ad affondare il colpo

Sacha Tavolieri, corrispondente per RMC Sport, preannuncia un possibile derby di Milano per il classe '92. L'Inter, infatti, sarebbe pronta ad offrire 23 milioni di euro, ma il Milan ha già promesso al giocatore (con cui c'è già un accordo per un contratto quadriennale) che rilancerà la propria proposta. Il Porto, tuttavia, rifiuterà qualsiasi cifra inferiore a 30 milioni.