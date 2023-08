Sky – Inter, Pavard vicinissimo: molta fiducia in casa nerazzurra, le ultime

Proseguono serrati i contatti tra Inter e Bayern Monaco per la cessione di Benjamin Pavard in favore dei nerazzurri. Con il passare delle ore, come riporta Gianluca Di Marzio, aumenta la fiducia in viale della Liberazione: "Le parti sono vicine e al lavoro per trovare l'intesa e chiudere l'operazione oggi (21 agosto) ma al momento non è ancora fatta.