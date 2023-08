SM – Inter, quasi fatta per Pavard: le cifre, mercoledì a Milano? Correa e Sanchez…

In uscita, invece, c'è Correa: il Torino ha sondato la pista per l'attaccante in prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l'operazione Pavard -Inter è in dirittura d'arrivo. Il club nerazzurro ha infatti offerto 28 mln di euro che, con i 5 di bonus, si avvicinano sempre di più alla richiesta del Bayern. Per chiudere definitivamente manca un ultimo passaggio: il Bayern deve trovare il sostituto e il club bavarese ha messo il mirino su Geertruida del Feyenoord. Un affare sempre più vicino tanto che - riporta sempre Sport Mediaset - mercoledì potrebbe essere il giorno di Pavard all'Inter.

In uscita, invece, c'è Correa: il Torino ha sondato la pista per l'attaccante in prestito con una partecipazione, chiesta all'Inter, per coprire l'ingaggio dell'ex Lazio ma Correa piace anche al Betis. In entrata, invece, già scelto l'eventuale sostituto: si tratta di Alexis Sanchez pronto ad accettare un ingaggio da 2,5 mln netti a stagione.