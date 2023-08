Sky – Inter, ulteriori rassicurazioni per Pavard: Bayern, passi avanti per Chalobah

"L'Inter aspetta fiduciosa Pavard. Ha avuto ulteriori rassicurazioni oltre all’accordo trovato da giorni con club e giocatore. Nel frattempo il Bayern si sta muovendo su Chalobah come sostituto del francese". Questi gli ultimi aggiornamenti raccontati da Matteo Barzaghi, giornalista Sky, in merito alla trattativa tra Inter e Bayern Monaco per Benjamin Pavard, con i tedeschi che stanno lavorando per trovare il sostituto.