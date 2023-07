Sky UK: “West Ham rifiuterà offerta Inter per Scamacca: lo scenario”

E' notizia di questa sera la prima offerta ufficiale dell'Inter presentata al West Ham per Gianluca Scamacca: no West Ham

E' notizia di questa sera la prima offerta ufficiale dell'Inter presentata al West Ham per Gianluca Scamacca: il club nerazzurro ha messo sul piatto 20/22 milioni di euro per prelevare il centravanti ex Sassuolo. Ma, come riporta Sky UK, gli Hammers dovrebbero rifiutare la prima proposta nerazzurra per l'attaccante: il club inglese, spiega Dharmesh Sheth, vorrà avere certezze sul nome del sostituto prima di autorizzare la cessione di Scamacca.