SM – Inter, in mezzo non solo Milinkovic e Frattesi: altri due nomi sul taccuino

Le grandi manovre dell'Inter per la prossima stagione sono appena iniziate. Sarà un mercato intenso, con diverse scelte da fare e sarà importantissimo lavorare su ogni fronte alla ricerca delle opportunità che sicuramente la finestra estiva concederà. Il lungo summit tra Inzaghi e la dirigenza è servito a delineare un po' la strategia che andrà inevitabilmente approfondita poi nei prossimi contatti in programma.

Per il centrocampo, in particolare, sono già spuntati due nomi sul tavolo. Uno, Frattesi, caldeggiato dalla dirigenza. L'altro, Milinkovic-Savic, suggerito proprio dall'allenatore nerazzurro. Si tratta di profili diversi, ma sicuramente di qualità. Ma non gli unici, secondo quanto riporta oggi Sport Mediaset. Il club nerazzurro avrebbe ancora in agenda anche i nomi di Pereyra e Ceballos, che potrebbero tornare di moda più avanti.