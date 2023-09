SM – Inter, rinnovo Inzaghi trattativa atipica: accordo senza intermediazioni

L'Inter e Simone Inzaghi andranno avanti insieme fino al 2025. Lo avevamo anticipato anche sul nostro canale Twitch in tempi non sospetti, ora è anche ufficiale: il club nerazzurro ha rinnovato il contratto al tecnico per un altro anno. Della conferma della guida tecnica ha parlato anche Sport Mediaset nel focus proposto quest'oggi:

"E' stato lo stesso Inzaghi a trattare di persona in una trattativa atipica, condotta direttamente nella tournée in Giappone. Dopo due stagioni piene, il rapporto prosegue: qualche alto e basso, tra scudetti sfumati e la finale di Champions. Ora servono altre vittorie, per questo diventa ancora più importante il derby in programma tra pochi giorni. Lì si potrà capire se le ambizioni possono davvero trasformarsi in realtà".