Inter, tre opzioni per il secondo portiere. Audero, proposta in prestito con diritto

“Per il ruolo di vice, le opzioni so- no tre: Trubin, Audero, Stankovic. La prima, quella ideale, è anche la meno probabile vista la richiesta di 30 milioni dello Shakhtar: l’Inter non va oltre i 10, consapevole che in caso potrà ingaggiarlo a costo zero tra un anno come fatto con Onana. La terza, Stankovic, è possi- bile, ma si preferisce prestarlo. Così Audero prende quota in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni: la Sampdoria potrebbe accettare”, si legge su Libero.