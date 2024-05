"Resta da capire se il colosso statunitense degli investimenti alternativi sarà intenzionato a gestire l'Inter e per quanto tempo, nel caso, lo farà. In Europa Oaktree ha diminuito la propria attività negli investimenti in equity, crescendo al tempo stesso nei finanziamenti soprattutto al settore immobiliare. In Italia sta uscendo dalle proprie (poche) partecipazioni. Quella in Banca Progetto, la challenger bank per la quale è in corso una trattativa di vendita con il fondo Centerbridge, e l'altra partecipazione nella società infrastrutturale romana Cebat, dove sempre in queste settimane è in via di svolgimento una procedura di vendita".