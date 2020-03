Salta la Serie A? “Niente scudetto, ecco perché. Maggioranza spinge per soluzione estrema, quella di…”

Quale sarà l’epilogo del campionato di Serie A? In un momento di emergenza nazionale, lo sport passa in secondo piano a favore della salute dei cittadini ma i più si domandano anche come e se possa terminare il campionato. Ecco la risposta di Repubblica:

“Riuscire a completare il campionato allora non è una garanzia: nessuno in fondo sa quanto durerà l’emergenza. E se la Federcalcio per ora rinvia il problema, tra i club della Serie A il tema delle classifiche finali è già argomento di dibattito. Escluso venga assegnato lo scudetto (non c’è una norma, deciderebbe il Consiglio federale), c’è uno zoccolo duro che spinge per la soluzione estrema di congelare le retrocessioni, portando la A a 22 con le prime due della B. Se il campionato finisce per decreto, la Lega di A non dovrà risarcire le tv. E per un’azienda con 4 miliardi di debito non è poco”.