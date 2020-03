Pistocchi: “Inter poco pericolosa, chiuso il discorso scudetto. Farà discutere…”

Maurizio Pistocchi ha analizzato la sconfitta dei nerazzurri in casa della Juve. Una partita che ha detto molto sulla personalità delle due squadre e sul lavoro che Antonio Conte dovrà fare per diminuire il gap con i bianconeri: “ Juventus–Inter 2:0 Con un secondo tempo di grande personalità e i gol di Ramsey e Dybala la Juventus batte nettamente un’Inter poco pericolosa e con meno qualità. La sconfitta manda Conte a -9 da Sarri e chiude il discorso per lo scudetto, l’esclusione di Eriksen farà discutere”.