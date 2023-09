Onana-Sommer, tra incasso e parate affare Inter: in Champions Yann ha dimostrato quanto è forte

"Sommer invece a San Sebastian, dopo 4 “tranquille” partite di campionato, ha potuto dimostrare quanto è bravo e reattivo in mezzo ai pali: la respinta sul colpo di testa ravvicinato di Oyarzabal vale quanto un rigore parato. Restano le perplessità sull’altezza non eccelsa (183 cm) ma lo svizzero ci convive da quando ha iniziato a giocare".

