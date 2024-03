Il nerazzurro affronta il tema relativo alla sua altezza, 183 cm, che per un portiere non sono ritenuti tantissimi

Per Yann Sommer l'altezza non ha mai rappresentato un problema. Nel podcast "Copa TS" di Tommi Schmitt, il portiere dell'Inter affronta così l'argomento: "Non me ne preoccupo più. Naturalmente, quando ero più giovane, era più un problema, ma ho avuto la fortuna di avere allenatori che non davano molta importanza all'altezza. Perché se avessi avuto allenatori che dicevano di aver bisogno di un portiere alto 1,90 metri, probabilmente non sarei diventato un professionista".