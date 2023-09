Svizzera, Sommer: “Non il risultato che volevamo. Ora ci riposiamo e…”

La Svizzera era scesa in campo contro il Kosovo sicuramente con la speranza di portare a casa altri tre punti per la qualificazione ai prossimi Europei. Così non è stato, perché in trasferta gli elvetici non sono andati oltre il 2-2. Con un pizzico di rammarico il nerazzurro Yann Sommer ha commentato il risultato dei suoi:

"Non è il risultato per cui eravamo venuti. È ora di riposarsi un paio di giorni e tornare rinfrescato per quello ci aspetta". Il riferimento è alla partita in programma martedì sera in casa contro l'Andorra, che in questo momento chiude il Gruppo I di qualificazione con appena due punti. Il portiere dell'Inter dovrebbe essere regolarmente al suo posto tra i pali, prima di rientrare ad Appiano Gentile e prepararsi per il derby col Milan di sabato pomeriggio.