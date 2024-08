Dopo più di 10 anni da numero 1 della Svizzera, lunedì mattina Yann Sommer ha annunciato il suo addio alla nazionale. Il nerazzurro lo ha fatto senza rimpianti. "Non potevano più assicurarmi che avrei avuto il ruolo di numero 1, ma non è stato questo il motivo del mio addio. Ora vorrei avere un po' più di tempo per altre cose: per la mia famiglia, ma anche per gli obiettivi che voglio ancora raggiungere con l'Inter", ha spiegato Sommer in conferenza stampa.