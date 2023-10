Sommer: “Lavoro con un mental coach. Per vincere serve una squadra unita. Ho un difetto”

Ci sono tanti grandi portieri. Penso per esempio a Casillas o van der Sar. Anche mio padre e mio zio giocavano in porta. E' una questione di famiglia.

Ovviamente dei guanti, me li hanno regalati i miei genitori.

Ci sono sempre momenti difficili nella vita di un calciatore. Da anni, ormai, lavoro con un mental coach, mi aiuta in certi momenti ed è importante parlare con qualcuno quando le cose non vanno. Aiuta a sentirsi meglio.

Sono di grande aiuto. Quando torno a casa, vivo un mondo diverso. Da Yann il portiere divento Yann il papà, e questo è molto importante per me.

I migliori insegnamenti si ricevono con le esperienze. Impariamo sempre qualcosa. Ma le lezioni più importanti me le hanno date i miei genitori.

Ovviamente all'essere papà. Adesso ho meno tempo, ma mi piace fare musica e cucinare. Qualsiasi cosa che non sia calcio, insomma.

