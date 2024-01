Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabio Caressa, giornalista, ha stilato la top 11 della giornata di campionato appena trascorsa, inserendoci per l'InterYann Sommer: "Se avessi dovuto scegliere un rigorista per battere Sommer, tutti avrei scelto tranne Nico: non perché non sia bravo, anzi è quasi infallibile, ma ha la stessa maniera di tirarli a Jorginho e Sommer gliene aveva già fatti sbagliare due. Sommer dà anche sicurezza in tutto tranne nelle uscite alte perché è uno dei portieri più piccoli della Serie A, infatti il rigore è stato procurato è stato procurato da un'uscita in cui è sembrato in difficoltà, anche per l'altezza. Però dà grandi sicurezze".