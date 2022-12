Sommer occasione a parametro zero: il piano dell’Inter e la situazione portieri

Il portiere svizzero è in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach: i nerazzurri riflettono su questa opportunità

Fabio Alampi

Marcus Thuram non è l'unico calciatore del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto accostato all'Inter: nelle ultime settimane in chiave nerazzurra è spuntato anche il nome di Yann Sommer, portiere svizzero classe '88. Reduce da un discreto Mondiale con la Nazionale elvetica, concluso agli ottavi di finale, Sommer si appresta a firmare quello che ogni probabilità sarà l'ultimo accordo della sua carriera: a 34 anni, e dopo 9 stagioni in Bundesliga, a prevalere potrebbe essere la voglia di confrontarsi con un'altra realtà.

Qualità indiscusse, esperienza internazionale e costi contenuti: non stupisce che tanti big club europei abbiano drizzato le antenne. Tra queste, come ricorda calciomercato.com, anche Manchester United, che potrebbe trovarsi costretto a sostituire De Gea, e Bayern Monaco, che ha da pochi giorni perso Neuer per infortunio.

La situazione portieri — L'Inter, nonostante la smentita di Ausilio, osserva con interesse la situazione: chiaro che, prima di affrontare qualsiasi questione, i nerazzurri dovranno fare chiarezza sulla posizione di Handanovic e, in secondo luogo, di Cordaz, entrambi in scadenza a giugno. Nel caso in cui lo sloveno decidesse di appendere i guantoni al chiodo, Sommer rappresenterebbe un profilo ideale da affiancare a Onana. La questione, a quel punto, diventerebbe un'altra: lo svizzero accetterebbe di giocarsi il posto con il camerunense? O meglio trovarsi un'altra squadra in cui avere la certezza della titolarità?

Per il ruolo di terzo portiere, infine, se Cordaz non dovesse essere confermato la scelta potrebbe cadere su uno dei giovani già sotto contratto, da Stankovic jr a Brazao.