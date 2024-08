Sommer punta rinnovo e titolarità: pronto a lottare per convincere l’Inter

Lo svizzero non ha alcuna intenzione di arrendersi all'avvicendamento con Martinez: nel suo contratto c'è già un'opzione per la conferma in rosa

Le gerarchie, almeno per quest'anno, sono piuttosto chiare. Ci ha pensato Simone Inzaghi a risolvere subito il dubbio in conferenza stampa: Yann Sommer sarà il titolare dell'Inter, con Josep Martinez comunque destinato ad avere spazio nel corso della stagione. L'ambizione dello svizzero, però, è quella di tenersi il posto, non solo in rosa, nonostante il contratto in scadenza.