Inter-Milan, ecco come acquistare i biglietti: date e fasi

La seconda fase inizierà alle ore 12:00 di martedì 3 settembre e si concluderà alla mezzanotte dello stesso giorno. Avranno accesso tutti gli abbonati Serie A alla nuova tariffa PLUS , i quali potranno acquistare fino a 2 biglietti per i propri amici interisti. Si dovrà utilizzare il numero della tessera Siamo Noi su cui è caricato l’abbonamento per accedere alla vendita.

Si ricorda inoltre agli abbonati Serie A 24-25 a tariffa BASE che, per questa partita, non sarà possibile cedere il proprio abbonamento a terze persone.

Il settore destinato ai tifosi ospiti, il secondo anello blu, sarà offerto in vendita secondo le modalità comunicate dalla società AC Milan nei prossimi giorni. Il prezzo del biglietto sarà di 49 Euro comprensivo di prevendita. Come da tradizionale accordo tra le società, lo stesso sarà applicato alla tifoseria interista nel match di ritorno.

MERCATO SECONDARIO

Il Club invita tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario, come siti di annunci tra privati o di secondary ticketing, in quanto si rischia di acquistare tagliandi che non consentiranno l'accesso allo stadio se non di incorrere in vere e proprie frodi. L’unico canale di vendita autorizzato è il sito ufficiale inter.it.