Dopo l'exploit della scorsa stagione in Champions, adesso la squadra nerazzurra è vista come una vera minaccia per la vittoria finale

Gianni Pampinella Redattore 24 febbraio 2024 (modifica il 24 febbraio 2024 | 22:01)

Nella scorsa Champions League, l'Inter è stata la vera sorpresa del torneo. La squadra di Inzaghi ha raggiunto la finale, persa poi col Manchester City dopo aver giocato per 90' alla pari con gli inglesi. Adesso la squadra nerazzurra gode di una percezione diversa. "L'Inter si nasconde in Europa. Ma il suo gioco è tutto tranne che calcio nascosto. Coraggioso, diretto, potente. Una vera minaccia che a poco a poco si manifesta con il desiderio di essere qualcosa di più di un semplice nome storico che accompagna altri che hanno dominato il torneo negli ultimi anni, come il Manchester City o il Real Madrid, che appaiono nelle scommesse di Betfair come i migliori candidati a vincere la Champions League. Ma da dietro, come un ghepardo silenzioso, uccidendo i rivali a colpi di cannone, emerge l'Inter", sottolinea il quotidiano catalano Sport.