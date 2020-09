LIVE Primavera, Spal-Inter 1-0: gol di Ellertsson, padroni di casa in vantaggio

Seconda giornata del campionato Primavera: l’Inter di Armando Madonna, dopo il convincente 3-0 rifilato alla Sampdoria nell’esordio stagionale, affrontano la neopromossa Spal, reduce dal pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Genoa. Il tecnico nerazzurro torna alla difesa a tre, con Sottini al posto di Cortinovis; in mezzo al campo esordio per Carboni, in avanti Oristanio in appoggio a Satriano. Tra le fila dei padroni di casa anche gli ex Alcides e Attys. Calcio di inizio alle ore 13.

Formazioni ufficiali:

SPAL: 1 Galeotti, 2 Alcides, 3 Iskra, 4 Peda, 5 Owolabi, 6 Zanchetta, 7 Attys, 8 Ellertsson, 9 Moro, 10 Seck, 11 Piht

A disposizione: 12 Rigon, 13 Szyszka, 14 Csinger, 15 Raitanen, 16 Suffer, 17 Borsoi, 18 Roda, 19 Mamas, 20 Semprini, 21 Fiori, 23 Stefanski, 24 Campagna

Allenatore: Giuseppe Scurto

INTER:1 Stankovic; 2 Moretti, 4 Kinkoue, 5 Sottini; 7 Vezzoni, 8 Mirarchi, 6 Squizzato, 11 Carboni, 3 Dimarco; 10 Oristanio, 9 Satriano

A disposizione: 12 Botis, 21 Magri, 13 Hoti, 14 Moretti, 15 Sangalli, 16 Wieser, 17 Casadei, 18 Iliev, 19 Bonfanti, 20 Akhalaia

Allenatore: Armando Madonna

Arbitro: Ermanno Feliciani

Assistenti: Davide Stringini – Giuseppe Di Giacinto