Inter, Sportitalia conferma: “Impossibile, ma Hakimi coltiva la speranza di…”

Achraf Hakimi sogna davvero di tornare all'Inter. Trovano conferme le indiscrezioni lanciate dal Corriere dello Sport mesi fa, con Gianluigi Longari, giornalista di mercato di Sportitalia, che racconta come il marocchino abbia il desiderio di percorrere le orme di Romelu Lukaku.

"Il Perisic di Londra è un lontano parente di quello inarrestabile dello scorso campionato con la maglia dell'Inter, Hakimi non nasconde di coltivare la speranza (impossibile) di seguire le orme di un altro pentimento illustre come quello del suo ex compagno di squadra Romelu Lukaku che però ha realizzato l'obiettivo di tornare a vestire il nerazzurro", si legge.