Stadio, sindaco Sesto: “Proposta a Inter e Milan è concreta”. E bordata contro Sala

Redazione1908

"La proposta di portare lo stadio di Inter e Milan a Sesto San Giovanni è credibile e sicuramente attuabile. Noi abbiamo un atteggiamento pragmatico e siamo aperti a questa possibile collaborazione: sappiamo quanto sia importante consentire ai club di poter costruire uno stadio di proprietà in tempi ragionevoli e quanto queste strutture siano utili per la crescita economica e sportiva delle squadre.

Per Sesto San Giovanni sarebbe un sogno avere un progetto del genere che porterebbe un orizzonte di ulteriore sviluppo per un'area che già ora sta attirando investimenti di grandi realtà".

Così in una nota Roberto Di Stefano, Sindaco di Sesto San Giovanni.

"Spiace constatare l'atteggiamento del sindaco di Milano: da giorni descrive l'opzione Sesto come il male assoluto, dipingendo inesistenti difficoltà sui tempi e sulla mobilità verso lo stadio. Ricordo che è anche il Sindaco della Città Metropolitana e non può trattare in questo modo la prima città della provincia. Dovrebbe sapere che Sesto San Giovanni è collegata benissimo con la metropolitana, con i mezzi pubblici, con le ferrovie e con le tangenziali.

Sesto San Giovanni ha un profilo sempre più internazionale e le ex aree Falck rappresentano un'opportunità reale, non stiamo parlando di una landa desolata. Ricordo per l'ennesima volta che in tutta Europa ci sono stadi nelle aree metropolitane e non nei centri città. Noi siamo pronti, se a Milano, a causa di una sinistra che dice "no a tutto", non riescono a dare certezze ai club non è certo colpa nostra"