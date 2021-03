Inter, Bc a Milano. “Ma si parla di accelerazione di un fondo del Qatar”

Il fondo di Londra continua a mostrare interesse per l'Inter: i suoi rappresentanti sono in queste ore a Milano. Ma spunta un'altra strada

Sono giorni chiave per decidere cosa sarà del futuro dell'Inter. Le scadenze di marzo si avvicinano e il club nerazzurro ha bisogno di liquidità per rispettarle. Ecco perché, scrive il Corriere dello Sport, a breve andrà presa la decisione definitiva: "Nelle ultime ore si rincorrono voci di una cessione ormai imminente. A Bc Partners ? La logica direbbe così - tanto più che alcuni rappresentanti sarebbero a Milano proprio in queste ore -, ma c’è pure chi racconta dell’accelerazione di un fondo del Qatar .

Ad ogni modo, si tratterebbe dell’evoluzione e della soluzione più naturali, alla luce delle difficoltà a reperire un prestito ponte di almeno 200 milioni per riuscire a terminare la stagione. E nulla fa pensare che possa cambiare qualcosa nemmeno dopo la vendita del 23% di suning.com a due società statali. L’incasso è stato di 1,9 miliardi di euro, ma in buona parte serviranno per rimborsare altri 2 miliardi di obbligazioni. Peraltro, è difficile credere che i 280 milioni finiti a Suning Holdings, che è anche la controllante dell’Inter, possano uscire dalla Cina per arrivare in Italia".