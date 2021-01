Inter, un tifoso “chiama” Steven Zhang: “Resta con noi!”. E il presidente risponde

Steven Zhang è tornato a palesarsi nel mondo Inter attraverso i social. Anche il presidente ha festeggiato il successo sulla Juve su Instagram, malgrado il momento difficile con le vicissitudini societarie che tengono banco. Suning sembra sul punto di lasciare l’Inter, pressata dall’interesse di vari fondi di investimento.

In particolare, l’inglese Bc Partners è sul punto di terminare la due diligence, l’analisi dei conti nerazzurri. Poi arriverà l’offerta formale, vedremo se per la maggioranza o, per il momento, per una quota di minoranza.

Dopo il successo sulla Juve, un tifoso nerazzurro ha chiesto espressamente a Steven Zhang di non lasciare il club. “Resta con noi”, il messaggio del tifoso interista.

E puntuale è arrivata la risposta di Zhang, che ha voluto replicare con una emoticon in cui ha mostrato “i muscoli”. Segno di un’intenzione di non mollare interamente il club? Le prossime settimane saranno decisive in un senso o nell’altro.