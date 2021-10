Inter, tutto porta a Raspadori: “Assalto Marotta se parte Sanchez. Può arrivare così”

Giacomo Raspadori è ormai da tempo nel mirino dell'Inter, ma mai come ora il club nerazzurro sembra deciso ad affondare il colpo

Caratteristiche che corrispondono in pieno al profilo di Raspadori che, come riporta la Gazzetta dello Sport, è apprezzato sia per il presente, ma soprattutto per le sue potenzialità future. Ecco perché, qualora dovesse partire davvero Alexis Sanchez a gennaio, l'Inter potrebbe tentare un approccio formale con il Sassuolo, club con cui ci sono ottimi rapporti. Magari in prestito, o comunque con una formula che non preveda obblighi di acquisto nell'immediato. Riporta Carlo Laudisa:

"Voglia di talenti italiani, soprattutto se attaccanti. E allora, tutte le strade portano a Raspadori, l'attaccante che ha fatto innamorare Mancini (che infatti lo ha portato all'Europeo), che si sta mettendo in luce nel Sassuolo e che da tempo ha incantato la Juventus, il Milan e soprattutto l'Inter. Marotta già qualche mese fa era andato alla carica con il Sassuolo per averlo in prestito, poi la cosa si è fermata lì. E' un talento italiano e le grandi squadre hanno problemi con le loro rose, dato che negli ultimi anni hanno puntato molto sul mercato estero. Raspadori costa, per quello che ha fatto vedere in campo e per le sue potenzialità in Nazionale. La Juventus si è sistemata con Kean, mentre Sanchez potrebbe davvero liberare un posto all'Inter. E allora quella telefonata di Marotta a Carnevali potrebbe tornare di attualità. Magari in prestito, o con un pagamento comodo".