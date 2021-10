Carnevali: “Raspadori e Scamacca? Dialogo con Marotta, il principio è sempre lo stesso”

Nel corso di un'ampia intervista concessa a Tuttosport, l'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato di Raspadori e Scamacca

«È vero, con Marotta ho parlato di entrambi. Con Cherubini no, almeno per ora. Sicuramente a gennaio non si muovono. In estate vedremo. Il principio è lo stesso: noi siamo pronti a vendere i nostri gioielli alle big, ma soltanto se le offerte sono soddisfacenti. Esattamente come è successo con Locatelli».