Chiuso il campionato, festeggiamenti in corso, ma in casa Inter si pensa al futuro della squadra. L'obiettivo è continuare a essere competitivi in Italia e in Europa. La dirigenza è al lavoro per rinforzare la squadra, ma dovrà anche respingere gli assalti per alcuni big della rosa.

"È chiaro che, ragionando in termini assoluti, per un club come l’Inter non si può neppure escludere l’assalto di un top team a uno dei big della rosa. Per intendersi: Thuram ha una clausola da 85 milioni di euro ed è un giocatore tecnicamente “attaccabile”. Ma non è nei programmi dell’Inter rinunciare ad alcun titolare: non è come un anno fa di questi tempi, quando gli addii di Brozovic e Onana erano già stati pianificati", sottolinea La Gazzetta dello Sport.