Suning-Inter, 300 giorni alla verità. “Zhang ha tre opzioni: lui spera di…”

"Zhang ha tre strade davanti a sé: restituire entro la suddetta data la cifra, cercare di rifinanziare il prestito spostando la scadenza più avanti nel tempo oppure, in caso di mancato adempimento, perdere il controllo dell’Inter, visto che per ricevere il finanziamento da Oaktree aveva dato in pegno proprio le quote di maggioranza del club nerazzurro. La prima soluzione sarebbe ovviamente quella ideale, ma economicamente parlando è la più complicata, forse impercorribile, a meno che Zhang nel frattempo non trovi per esempio un nuovo socio che, acquisendo delle quote di minoranza, immetta denaro tale da coprire l’esposizione con Oaktree. La seconda è quella a cui il presidente dell’Inter sta lavorando da mesi, anche se rifinanziare il prestito significherebbe aumentare ancora di più gli interessi poi da risarcire. E così si arriva alla terza via, quella che, seppur con modalità leggermente differenti, ricorda quanto accaduto nell’estate 2018 al Milan, col passaggio di consegne da Yonghong Li al fondo statunitense Elliott", spiega nel dettaglio poi Tuttosport.