Carlo Genta, conduttore di Tutti Convocati, ha parlato della rosa dell'Inter, in attesa di altri colpi di mercato

"A me l'Inter sembra veramente forte, ieri guardavo la partita. Sui cambi ti rendi conto che una profondità di rosa importante, non ricordavo ma è tornato anche Sensi, c'è pure Asllani, l'Inter ha una profondità che non ha nessuno"