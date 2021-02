Serie A, diritti tv: rilancio Sky. “Mezzo miliardo subito per bloccare DAZN”

Non è ancora chiusa la partita per i diritti tv del triennio 2021-24 della Serie A. Sky avrebbe infatti rilanciato

Non è ancora affatto chiusa la partita per i diritti tv della Serie A relativi al triennio 2021-24. Secondo quanto riporta Repubblica, infatti, Sky avrebbe inviato una lettera alla Lega di A con un rilancio rispetto alla precedente offerta. Un rilancio che, secondo il quotidiano, potrebbe anche mettere in discussione la supremazia di DAZN nella trattativa:

"... (La lettera, ndr) racchiudeva un “rilancio” di Sky, che ha messo sul piatto mezzo miliardo da incassare in tre giorni. «Se accetterete la nostra offerta - il senso della lettera -verseremo entro tre giorni la rata residue della scorsa stagione (sul contenzioso dovrà decidere il Tribunale di Milano) di 130 milioni, più il 50% dell’offerta da 750 milioni per la prossima stagione (...). E Sky sarebbe pronta anche ad alzare offerta per diritti di archivio: altri soldi subito. Quanto basta per riaprire un discorso che pareva chiuso in favore di Dazn".