Taremi resta in lista Inter, è sfida al Milan: il Porto fissa il prezzo

L’Inter continua a pensare a Mehdi Taremi per l’attacco, è sfida al Milan: il Porto fissa il prezzo per l'attaccante

L’Inter continua a pensare a Mehdi Taremi per l’attacco. In estate si era parlato di lui prima dell’arrivo di Marko Arnautovic, il nome resta d’attualità in chiave mercato. Sia per i nerazzurri, che per il Milan secondo quanto evidenziato da calciomercato.com.