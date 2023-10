Inter-Bologna, San Siro sold out. “Altra grande dimostrazione d’affetto dei tifosi nerazzurri”

Dopo la vittoria in Champions League con il Benfica, l'Inter sarà di nuovo in campo a San Siro contro il Bologna domani alle 15

"Dopo la caldissima notte contro il Benfica, l'Inter si rituffa nel campionato e lo fa a San Siro, dove torna a giocare alle 15:00, in quello che si preannuncia come un pomeriggio rovente. Il Meazza sarà infatti tutto esaurito per la sfida contro il Bologna, valida per l'8ª giornata di Serie A. Una ennesima dimostrazione di affetto e vicinanza da parte dei tifosi interisti, pronti a sostenere i ragazzi di Inzaghi nel match contro i rossoblù", scrive Inter.it.