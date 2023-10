Inter, piano per Taremi: pronto l’affondo a gennaio col Porto. Tutto dipende dalla Champions

"L’iraniano del Porto è sul taccuino del d.s. Piero Ausilio da sempre: di lui piace la duttilità tattica e l’esperienza internazionale. Va considerato un obiettivo nerazzurro a prescindere. Se anche dovesse sfumare l’affondo per gennaio, l’Inter resterebbe sulle sue tracce pure per la prossima estate. In fondo, non è poi troppo diverso da quanto accaduto con Thuram lo scorso inverno. L’Inter provò a capire i margini per portarlo in nerazzurro già a gennaio. Allora, più che un’esigenza tecnica, c’era la voglia di anticipare la possibile concorrenza sul giocatore, con la paura poi di non poterci arrivare più avanti. Taremi sarebbe il completamento ideale del reparto, in grado di far coppia sia con Thuram sia con Lautaro. Il club nerazzurro e Inzaghi hanno una priorità: evitare che la ThuLa arrivi con le ruote sgonfie più avanti, nel 2024, nelle settimane e nei mesi in cui si deciderà la stagione. Quanto accaduto un anno fa qualcosa deve aver insegnato. Il decollo dell’Inter c’è stato da aprile in poi, quando Inzaghi ha potuto contare su tutti gli attaccanti, ruotando scientificamente i quattro protagonisti. Il tecnico non ha cambiato idea, vuole seguire la stessa strada. Ecco perché Taremi va considerato un obiettivo", scrive Gazzetta.